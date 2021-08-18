Адама Траоре может перейти в «Тоттенхэм»

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре может продолжить карьеру в «Тоттенхэме», передаёт Daily Mail. По данным источника, в трансфере заинтересован новый главный тренер «шпор» Нуну Эшпириту Санту, который хорошо знаком с возможностями испанца.

Сообщается, что «Вулверхэмптон» готовы продать футболиста за 50 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до середины 2023 года.

Напомним, что Траоре стал игроком «Вулверхэмптона» в 2018 году, перейдя из «Миддсбро» за 20 миллионов евро. В составе «волков» он сыграл 132 матча, в которых забил десять голов и отдал 18 результативных передач.