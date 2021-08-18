Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 195 Комментарии
Англия. Премьер-лига

Адама Траоре может перейти в «Тоттенхэм»

18 Августа 2021 • 19:55 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Тоттенхэм
3.60 3.25 2.15
22.08 16:00
1000 рублей бесплатная ставка

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре может продолжить карьеру в «Тоттенхэме», передаёт Daily Mail. По данным источника, в трансфере заинтересован новый главный тренер «шпор» Нуну Эшпириту Санту, который хорошо знаком с возможностями испанца.

Сообщается, что «Вулверхэмптон» готовы продать футболиста за 50 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до середины 2023 года.

Напомним, что Траоре стал игроком «Вулверхэмптона» в 2018 году, перейдя из «Миддсбро» за 20 миллионов евро. В составе «волков» он сыграл 132 матча, в которых забил десять голов и отдал 18 результативных передач. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Вулверхэмптон Адама Траоре Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Августа
20:51 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» вслед за «Вест Хэмом» отказался от трансфера Миленковича
19:55 · Англия. Премьер-лига
Адама Траоре может перейти в «Тоттенхэм»
19:16 · Англия. Премьер-лига
​Бачуайи перед уходом в аренду продлил контракт с «Челси» официально
18:55 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» активизировал переговоры с Влаховичем слухи
18:49 · Англия. Премьер-лига
Сарр попросил «Уотфорд» отпустить его в другой клуб
18:36 · Англия. Премьер-лига
​«Уберите Вернера из клуба!»: Фанат «Челси» высказался в микрофон на «Стэмфорд Бридж» перед командой видео
17:50 · Англия. Премьер-лига
​Лукаку выбрал игровой номер в «Челси»
17:43 · Россия. Премьер-лига
​Клубы АПЛ уже потратили больше миллиарда евро на летние трансферы, клубы РПЛ – на 6 месте в мире 1 фото
15:43 · Англия. Премьер-лига
Зиеш останется в «Челси»
14:50 · Англия. Премьер-лига
Кейн отправился с «Тоттенхэмом» на матч Лиги конференций
14:35 · Англия. Премьер-лига
Гуэдеш может продолжить карьеру в АПЛ
14:15 · Англия. Премьер-лига
«Милан» близок к подписанию Бакайоко
11:50 · Англия. Премьер-лига
Президент «Тоттенхэма» игнорирует звонки «Манчестер Сити» по трансферу Кейна 1
11:20 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» договаривается с клубом АПЛ по трансферу испанского форварда
08:51 · Англия. Премьер-лига
«Милан» хочет подписать полузащитника «Челси»
Все новости
Рекомендуем
 