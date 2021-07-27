Известный футбольный агент Мино Райола связался с руководством «Тоттенхэма» по поводу возможного перехода Стефана де Врея из «Интера», об этом написал журналист Руди Галетти. Райола желает подыскать для своего клиента новый клуб, так как в «Интере» намечаются масштабные изменения.

Впрочем, лондонский клуб не спешит с решением насчет голландского защитника. В приоритете руководства трансфер Ромеро из «Аталанты», в услугах которого лично заинтересован новый главный тренер Нуну Эшпириту Санту.

В прошлом розыгрыше Серии А де Врей принял участие в 32 матчах за миланский «Интер», в которых ему удалось отличиться одним забитым голом.