Нуну Санту – о победе над «Вулверхэмптоном»: «Было тяжело с первой минуты»

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Нуну Санту прокомментировал игру своих подопечных в матче с «Вулверхэмптоном» в рамках второго тура английского чемпионата.

«Мы играли компактно, игроки помогали друг-другу на поле. Было тяжело с первой минуты, но мы отстояли. С точки зрения отношения футболистов к делу, я доволен. Я очень горд своими футболистами», - сказал португальский специалист на послематчевой пресс-конференции.

«Шпоры» обыграли «волков» минимально (1:0). Единственным голом отличился игрок средней линии Деле Алли, переиграв голкипера оппонентов с одиннадцатиметровой отметки.