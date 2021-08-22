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Англия. Премьер-лига

Нуну Санту – о победе над «Вулверхэмптоном»: «Было тяжело с первой минуты»

22 Августа 2021 • 22:31 Комментировать
Вулверхэмптон
0:1
Тоттенхэм
окончен
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Наставник лондонского «Тоттенхэма» Нуну Санту прокомментировал игру своих подопечных в матче с «Вулверхэмптоном» в рамках второго тура английского чемпионата.

«Мы играли компактно, игроки помогали друг-другу на поле. Было тяжело с первой минуты, но мы отстояли. С точки зрения отношения футболистов к делу, я доволен. Я очень горд своими футболистами», - сказал португальский специалист на послематчевой пресс-конференции.

«Шпоры» обыграли «волков» минимально (1:0). Единственным голом отличился игрок средней линии Деле Алли, переиграв голкипера оппонентов с одиннадцатиметровой отметки.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Вулверхэмптон Деле Алли Нуну Санту
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