«Тоттенхэм» близок к тому, чтобы уладить все детали сделки по трансферу 18-летнего полузащитника Матара Сарра из «Метца». Юное дарование французского чемпионата удивил скаутов топовых европейских клубов, но лондонцам удалось выиграть конкуренцию за игрока.

Сарр подпишет со «шпорами» 6-летний контракт, но следующий год он проведет в «Метце» на правах аренды. Сенегалец обойдется «Тоттенхэму» в сумму около 20 миллионов евро, передает Sky Sports.

В прошлом сезоне опорный хавбек провел за «Метц» 25 матчей во всех турнирах, отметившись в них четырьмя забитыми голами. Добавим, что французский клуб только в сентябре 2020 года приобрел футболиста из любительской команды.