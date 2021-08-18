Президент «Тоттехэма» может изменить своё решение насчет Кейна

Гарри Кейн продолжает бороться за возможность покинуть клуб уже в текущее трансферное окно. У нападающего, видимо, появились некоторые шансы уговорить руководство.

Британские СМИ пишут, что Даниэль Леви всерьез настроен удержать своего лидера в клубе. Но, издание The Sun заявило, что один из близких к окружению «шпор» людей сообщил о настрое президента. Согласно его словам, Леви не нравится весь ажиотаж вокруг персоны Кейна, а также критика, которая полилась на владельца после попыток переубедить футболиста.

Таким образом, он может не выдержать давления со стороны болельщиков, хоть и считает, что сохранить английского форварда – приоритетная цель для «Тоттенхэма».