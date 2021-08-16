Сон: «Я могу провести в «Тоттенхэме» 10 лет»

Нападающий «Тоттенхэма» Хынмин Сон поделился о своих планах на будущее. Напомним, что недавно он продлил контракт с лондонским клубом до 2025 года.

«Я продлил контракт с «Тоттенхэмом» ещё на четыре года, но в футболе никогда не знаешь, что произойдёт дальше. Если бы я хотел покинуть клуб, то бы не стал продлевать контракт. Я не исключаю, что проведу в Лондоне десять лет, но мне бы не хотелось что-то обещать. Возможно, я буду играть здесь больше десяти лет», - заявил нападающий для Sky Sports.

Напомним, что Сон стал игроком «Тоттенхэма» в 2015 году, перейдя из «Байера» за 30 миллионов евро. В стартовом матче сезона АПЛ он забил единственный гол в ворота «Манчестер Сити».