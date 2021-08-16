Невилл - о непопадании Кейна в заявку на матч с «Манчестер Сити»: «Я уверен, что он уйдёт»

Бывший защитник «МЮ» Гарри Невилл прокомментировал непопадание нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна в заявку на матч первого тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:0).

«Я заметил, что другие игроки сборной Англии, которые играли на чемпионате Европы, принимали участие в играх АПЛ на этих выходных, а Гарри даже не оказалось в заявке. Если раньше у меня ещё были сомнения насчёт его будущего, то сейчас я уверен, что он уйдёт», - заявил Невилл в эфире Sky Sports.

Напомним, что Гарри Кейн хочет перейти в «Манчестер Сити» в это трансферное окно, однако руководство «Тоттенхэма» намерено удержать его в клубе. В связи с этим, игрок вернулся в расположение «шпор» позже, чем ожидалось, из-за чего был вынужден пропустить начало сезона АПЛ.