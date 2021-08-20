Локателли: «Я стал игроком «Ювентуса», потому что заслужил это»

Новичок «Ювентуса» Мануэль Локателли поделился впечатлениями от перехода в туринский клуб.

«Не могу дождаться момента, когда смогу дебютировать за «Ювентус». Я оказался здесь, потому что заслужил это. Мы сделаем всё, чтобы завоевать трофеи в этом сезоне. В этом клубе есть менталитет победителя, и именно для этого я перешёл сюда», - цитирует итальянца Football Italia.

Напомним, что Локателли перешёл в «Ювентус» из «Сассуоло» на правах двухлетней аренды с последующим правом выкупа. Ранее сообщалось, что на игрока также претендует «Арсенал», однако он сам захотел остаться в Италии.