Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 171 Комментарии
Италия. Серия А

Локателли: «Я стал игроком «Ювентуса», потому что заслужил это»

20 Августа 2021 • 17:39 Комментировать
Удинезе
...
Ювентус
7.50 4.00 1.50
22.08 19:30
1000 рублей бесплатная ставка

Новичок «Ювентуса» Мануэль Локателли поделился впечатлениями от перехода в туринский клуб.

«Не могу дождаться момента, когда смогу дебютировать за «Ювентус». Я оказался здесь, потому что заслужил это. Мы сделаем всё, чтобы завоевать трофеи в этом сезоне. В этом клубе есть менталитет победителя, и именно для этого я перешёл сюда», - цитирует итальянца Football Italia.

Напомним, что Локателли перешёл в «Ювентус» из «Сассуоло» на правах двухлетней аренды с последующим правом выкупа. Ранее сообщалось, что на игрока также претендует «Арсенал», однако он сам захотел остаться в Италии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Мануэль Локателли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Августа
18:17 · Италия. Серия А
​Индзаги высказался об уходе Лукаку
17:39 · Италия. Серия А
Локателли: «Я стал игроком «Ювентуса», потому что заслужил это»
17:19 · Германия. Бундеслига
Тюрам может перейти в «Интер»
17:17 · Италия. Серия А
​Гасперини: «Иличич хотел уйти, но запросов не было»
16:51 · Италия. Серия А
​Кокорин попадёт в заявку «Фиорентины» на матч с «Ромой» эксклюзив
16:15 · Италия. Серия А
«Атлетико» намерен побороться за Влаховича
14:57 · Англия. Премьер-лига
Бакайоко хочет вернуться в «Милан»
14:48 · Италия. Серия А
Капелло - об уходе Доннаруммы: «Не понимаю, как он мог уйти свободным агентом» 1
13:27 · Англия. Премьер-лига
Дзаппакоста переходит в итальянский клуб, за который играет Кокорин
12:39 · Италия. Серия А
«Ювентус» и «Барселона» могут обменяться игроками 6 слухи
11:15 · Италия. Серия А
Экс-форварда «Ростова» Шомуродова начали сравнивать с Месси 6
10:13 · Италия. Серия А
Пьянич может стать одноклубником Кокорина
10:12 · Италия. Серия А
Торсби близок к переходу в «Аталанту» слухи
09:32 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» заинтересован в подписании лидера «Лацио» слухи
08:12 · Германия. Бундеслига
Бывший игрок ЦСКА может перебраться в «Венецию» слухи
Все новости
Рекомендуем
 