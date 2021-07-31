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Италия. Серия А

«Ювентус» проводит тренировочные сборы без Дибалы и Роналду

31 Июля 2021 • 00:05 Комментировать
Удинезе
...
Ювентус
6.60 3.95 1.55
22.08 19:30
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Туринский «Ювентус» уже начал предсезонные тренировочные сборы и завтра сыграет против команды Серии Б «Монцы» за трофей Берлускони в товарищеском финале, который проводится ежегодно в честь бывшего президента «Милана». Однако, команде придётся сделать это без своих лидеров, сообщает Gazzetta dello Sport.

Дибала, скорее всего, не будет готов к этому поединку, так как его беспокоит мышечная усталость. Роналду продолжает спортивные тренировки в Континассе, но в матче не сыграет.

Ожидается, что Альваро Мората и Родриго Бентанкур, вернувшиеся сегодня из отпуска, также не будут участвовать в этом противостоянии.

Завтра утром Массимилиано Аллегри огласит окончательный состав на игру.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Пауло Дибала
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