«Ювентус» проводит тренировочные сборы без Дибалы и Роналду

Туринский «Ювентус» уже начал предсезонные тренировочные сборы и завтра сыграет против команды Серии Б «Монцы» за трофей Берлускони в товарищеском финале, который проводится ежегодно в честь бывшего президента «Милана». Однако, команде придётся сделать это без своих лидеров, сообщает Gazzetta dello Sport.

Дибала, скорее всего, не будет готов к этому поединку, так как его беспокоит мышечная усталость. Роналду продолжает спортивные тренировки в Континассе, но в матче не сыграет.

Ожидается, что Альваро Мората и Родриго Бентанкур, вернувшиеся сегодня из отпуска, также не будут участвовать в этом противостоянии.

Завтра утром Массимилиано Аллегри огласит окончательный состав на игру.