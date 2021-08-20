Дибала близок к получению нового контракта в «Ювентусе»

Агент Пауло Дибалы обсудит с туринским «Ювентусом» возможность переподписания нового трудового договора.

Как информирует источник Football Italia, Хорхе Антун, представляющий деловые интересы аргентинского форварда «зебр», получил приглашение встретиться с руководством гранда Серии А. Предметом беседы, которая назначена на следующую неделю, станет действующий контракт Пауло Дибалы с клубом.

Предполагается, что стороны обсудят возможность перезаключения договора с 27-летним футболистом на более длительный срок. Нынешний документ теряет свою юридическую силу уже в июне 2022 года.

В сезоне 2020/2021 Дибала отличился в футболке «Юве» 5 голами в 26 поединках.