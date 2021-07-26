«Ювентус» выставил Рэмзи на продажу

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи близок к смене места работы до конца этого лета.

«Старая синьора» собирается избавиться от своего валлийского треквартисты. Для клуба заработная плата Рэмзи, превышающая 7 миллионов евро, является непосильной ношей. Именно по этой причине туринцы инициировали продажу игрока середины поля.

По данным La Gazzetta dello Sport, у «бьянконери» уже есть варианты, куда отправить 30-летнего футболиста. В его услугах оказались заинтересованы два клуба АПЛ – «Вулверхэмптон» и «Тоттенхэм».

В прошлом сезоне Рэмзи отличился за «Юве» двумя голами в 22 матчах Серии А.