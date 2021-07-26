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«Ювентус» выставил Рэмзи на продажу

26 Июля 2021, 15:35,

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи близок к смене места работы до конца этого лета.

«Старая синьора» собирается избавиться от своего валлийского треквартисты. Для клуба заработная плата Рэмзи, превышающая 7 миллионов евро, является непосильной ношей. Именно по этой причине туринцы инициировали продажу игрока середины поля.

По данным La Gazzetta dello Sport, у «бьянконери» уже есть варианты, куда отправить 30-летнего футболиста. В его услугах оказались заинтересованы два клуба АПЛ – «Вулверхэмптон» и «Тоттенхэм».

В прошлом сезоне Рэмзи отличился за «Юве» двумя голами в 22 матчах Серии А.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Ювентус, Аарон Рэмзи
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Комментарии (1)
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serdoki
26 Июля 2021, 16:02

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