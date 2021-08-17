Роналду нарушил молчание по поводу своего будущего

Португальский нападающий Криштиану Роналду, ныне выступающий в составе туринского «Ювентуса», посредством публикации в своём официальном аккаунте «Инстаграма» рассказал о своём будущем.

Ранее тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что не имеет намерений подписать звездного футболиста в состав своей команды.

«Моя история в «Реале» уже написана. Сейчас я нарушаю тишину, чтобы сказать, что я сфокусирован на своей карьере и готов к вызовам, которые выпадут на мой путь. Всё остальное? Всё остальное – слухи», - написал Роналду в социальной сети.

Криштиану Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года. Всего в итальянской Серии А португалец отметился 81 голом в составе туринцев.