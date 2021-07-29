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Италия. Серия А

Ругани может покинуть «Ювентус» слухи

29 Июля 2021 • 20:09 Комментировать
Удинезе
...
Ювентус
6.60 3.95 1.55
22.08 19:30
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Итальянский центральный защитник Даниэле Ругани вскоре может покинуть ряды туринского клуба и перейти в «Лацио», об этом сообщает Calciomercato. Наставник римского клуба Маурицио Сарри лично заинтересован в этом трансфере, потому что ищет подкрепление в зону защиты своей команды.

До этого 27-летний игрок находился в аренде сначала во французском «Ренне», a затем в итальянском «Кальяри».

Даниэль стал защищать цвета «Ювентуса» в 2015 году, за это время он провёл за клуб 101 матч, в которых забил семь мячей и отдал одну результативную передачу. Контракт итальянца истекает в конце июня 2023 года.

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Лацио Ювентус Даниэле Ругани Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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29 Июля в 20:19
Удачи ему в Риме, может там вернет хотя бы былые кондиции, когда был в Эмполи.
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