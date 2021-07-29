Итальянский центральный защитник Даниэле Ругани вскоре может покинуть ряды туринского клуба и перейти в «Лацио», об этом сообщает Calciomercato. Наставник римского клуба Маурицио Сарри лично заинтересован в этом трансфере, потому что ищет подкрепление в зону защиты своей команды.

До этого 27-летний игрок находился в аренде сначала во французском «Ренне», a затем в итальянском «Кальяри».

Даниэль стал защищать цвета «Ювентуса» в 2015 году, за это время он провёл за клуб 101 матч, в которых забил семь мячей и отдал одну результативную передачу. Контракт итальянца истекает в конце июня 2023 года.