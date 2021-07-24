Недвед: «Роналду останется»

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед уверяет, что Криштиану Роналду продолжит выступления за туринский клуб.

Топ-менеджер «старой синьоры» поспешил успокоить всех тиффози клуба, рассказав о будущем португальского форварда команды. «Роналду вернется в расположение клуба в понедельник. Он останется игроком нашего клуба», - подчеркнул чех в общении со Sky Sport Italia.

Примечательно, что ранее французская пресса уведомляла о потенциальном обмене Мауро Икарди на Криштиану Роналду.

У 36-летнего голеадора «бьянконери» за спиной 44 проведенных поединка в прошлом сезоне. За этот срок он отличился 36 голами. В прошлом сезоне он выиграл гонку бомбардиров в Серии А с 29 результативными ударами.