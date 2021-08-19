Куда и когда Роналду уйдёт из «Ювентуса»

Судьба Криштиану Роналду остаётся одной из главных интриг нынешнего трансферного окна. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о будущем футболиста.

Этим летом ходят слухи о возможном переходе Криштиану Роналду в какой-то другой клуб. Ставка «Ювентуса» на португальца не играет. Туринцы надеялись, что Роналду станет тем человеком, который сделает разницу и приведёт клуб к победе в Лиге чемпионов. Португалец за время в «Ювентусе» позабивал кучу голов, но сломал структуру. Команда стала разбалансированной и даже не приблизилась к своей цели, а в прошлом сезоне была в шаге от непопадания в Лигу чемпионов.

Судя по всему, в «Ювентусе» задумались о том, чтобы расстаться с Роналду. Он получает очень большую зарплату, что тоже напрягает руководство. Тем более контракт португальца истекает через год, и этим летом его можно было бы продать и хоть что-то отбить.

Желание «Ювентуса» продать Роналду подтверждается тем фактом, что туринцы нигде не комментируют все эти слухи. Никто не выступал с заявлением, что на португальца рассчитывают и так далее. В Турине явно готовы рассмотреть предложения.

Однако вряд ли стоит ждать, что Роналду успеет в августе сменить клуб. Причин тут несколько. Во-первых, приход португальца – это риск для командной игры. Под Роналду надо перестраивать схему, структуру, а делать это уже поздно. Пытаться на ходу интернироваться португальцу будет сложно.

По сути, сейчас называются два претендента на Роналду: «ПСЖ» и «Манчестер Сити». При этом в обоих клубах португалец в принципе рассматривается как альтернатива. В Париже Роналду видят в качестве замены Килиану Мбаппе, если он всё же уйдёт. Однако вряд ли «ПСЖ» отпустит форварда сейчас. Столичная команда создала сумасшедшее нападение, чтобы выиграть Лигу чемпионов, а в деньгах необходимости нет. Лучше победить в турнире и потерять Мбаппе бесплатно следующим летом.

Да и, честно говоря, всё же сложно представить себе, что Роналду и Месси могут оказаться в одной команде. Португалец слишком честолюбив, чтобы перейти в команду аргентинца.

Что касается «Манчестер Сити», то Роналду называется альтернативой Гарри Кейну. «Горожане» предпринимают попытку подписать капитана сборной Англии и сделают всё, чтобы его заполучить. Сам Кейн тоже хочет в «Сити», так что вероятность перехода довольно высокая. Если «Тоттенхэм» не отпустит своего лидера, то Роналду может стать заменой. Причём для «Манчестер Сити» португалец, возможно, и подойдёт в роли наконечника. Однако «горожане» ведут довольно взвешенную трансферную политику, так что тратить кучу денег (как минимум на зарплату) на ветерана Роналду вряд ли будут.

Скорее всего, Роналду останется в «Ювентусе» до конца контракта, а будущим летом уйдёт в статусе свободного агента. При этом не очень понятно, куда. Нападающий наверняка планирует сыграть на чемпионате мира в Катаре, поэтому, если сборная Португалии отберётся на турнир, ему нужна будет игровая практика. По этой причине надо сразу отметать МЛС или чемпионат Ближнего Востока. Возвращение в лиссабонский «Спортинг» будет одним из реальных вариантов, как и подписание краткосрочного договора с какой-то большой командой.

В целом Роналду сейчас мог бы оказаться в структуре «Манчестер Сити» на полтора-два года, а потом перебраться в «Нью-Йорк Сити», однако вопрос будет в деньгах.

Андрей Центров