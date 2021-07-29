Кьеллини: «В понедельник я буду в Турине»

Итальянский защитник Джорджо Кьеллини подтвердил, что в новом сезоне он будет играть за «Ювентус».

Нестареющий центральный оборонец готовится начать очередной сезон в ранге игрока «старой синьоры». Официально контракт ветерана с туринцами истёк, но не было никаких сомнений, что после Евро-2020 деф подпишет новый документ.

«Хочу выиграть ещё несколько титулов, потому что без них я испытываю голод. Моя мотивация заключается в том, что я не могу носить футболку «Ювентуса» без символа чемпионов Италии на груди.

Мне понадобится несколько дней, чтобы набраться сил. Нужно отойти от хаоса, что случился в прошлом месяце. В понедельник я буду в Турине. С радостью приступлю к делу», - приводит слова Кьеллини Goal.

Уже в августе футболисту «зебр» исполнится 37 лет.