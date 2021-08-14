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Италия. Серия А

Бруну Алвеш – о Роналду: «Думаю, он останется в «Ювентусе»

14 Августа 2021 • 18:30 Комментировать
Удинезе
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Ювентус
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22.08 19:30
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Бывший защитник сборной Португалии Бруну Алвеш, на клубном уровне выступавший за «Парму» и «Кальяри», высказался о продолжении карьеры пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду.

Ранее Роналду активно связывали с уходом из туринского «Ювентуса». Сообщалось, что следующим летом «ПСЖ» может приложить усилия для перехода Криштиану в парижский клуб.

«Думаю, он останется. «Ювентус» - топ-команда, а пребывая в таковой, уходить не хочется», - сказал Алвеш в интервью Tuttomercatoweb.

Криштиану Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года. Он провел за клуб 97 матчей, забив 81 гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Парма Кальяри Криштиану Роналду Сборная Португалии Бруну Алвеш
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