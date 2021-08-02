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Италия. Серия А

«Ювентус» и «Аталанта» обсудят трансфер Демирала слухи

02 Августа 2021 • 21:39 Комментировать
Торино
...
Аталанта
21.08 21:45
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«Аталанта» близка к тому, что потеряет своего основного центрального защитника Кристиана Ромеро, который в шаге от перехода в стан лондонского «Тоттенхэма». В связи с этим, тренерский штаб во главе с наставником Джан Пьеро Гасперини запросило у руководства трансфер игрока на подмену аргентинцу.

По информации журналиста Николо Скиры, выбором номер один в шорт-листе Гасперини является Мерих Демирал из «Ювентуса». Обе стороны завтра встретятся для обсуждения деталей возможного перехода 23-летнего футболиста, об этом Скира написал у себя в «Твиттере».  

Также сообщается, что «Аталанта» уверенна в успешности потенциальной сделки. Портал Transfermarkt оценивает Демирала в 28 миллионов евро.

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Ювентус Аталанта Серия А Мерих Демирал Трансферы футбола - лето 2021
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