«Аталанта» близка к тому, что потеряет своего основного центрального защитника Кристиана Ромеро, который в шаге от перехода в стан лондонского «Тоттенхэма». В связи с этим, тренерский штаб во главе с наставником Джан Пьеро Гасперини запросило у руководства трансфер игрока на подмену аргентинцу.

По информации журналиста Николо Скиры, выбором номер один в шорт-листе Гасперини является Мерих Демирал из «Ювентуса». Обе стороны завтра встретятся для обсуждения деталей возможного перехода 23-летнего футболиста, об этом Скира написал у себя в «Твиттере».

Также сообщается, что «Аталанта» уверенна в успешности потенциальной сделки. Портал Transfermarkt оценивает Демирала в 28 миллионов евро.