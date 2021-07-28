19-летний игрок «Сантоса» Кайо Хорхе вскоре может присоединиться к туринскому «Ювентусу». Клуб отдаст за него сумму около шести миллионов евро, если сумеет договориться c бразильским клубом. Сам же «Сантос» хочет продать футболиста в португальскую «Бенфику», потому что она предлагает за юного форварда 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что сам игрок уже договорился c «Миланом», но «старая синьора» сумела уговорить футболиста пополнить ряды именно ее клуба.

Свой первый матч в Серии А «Ювентус» сыграет на выезде 22 августа. Соперником станет «Удинезе».

Также известно, что клуб сразится c «Барселоной» за Кубок Хоана Гампера. Матч состоится восьмого августа, на стадионе «Камп Ноу».