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Италия. Серия А

Делофеу рассказал, как «Удинезе» удалось перевернуть игру с «Ювентусом»

23 Августа 2021 • 00:14 Комментировать
Удинезе
2:2
Ювентус
окончен
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Испанский полузащитник «Удинезе» Херард Делофеу раскрыл секрет успешной игры команды во второй половине встречи с туринским «Ювентусом» в рамках первого тура итальянской Серии А.

«Мы забили два мяча во вторые 45 минут, но в следующем матче нужно играть так же по всей его дистанции. Мы улучшили свою игру, начав высоко прессинговать соперника, думаю, это именно то, что нужно в дуэлях с грандами. Время покажет, на что мы в самом деле способны, каждый должен отдавать на поле всё», - сказал хавбек в интервью DAZN.

«Удинезе» сумел свести матч с туринцами к ничьей 2:2. После первой половины матча команда уступала два гола сопернику.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Удинезе Херард Делофеу
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окончен Удинезе 2:2 Ювентус 7.5 4.5 1.45
окончен Болонья 3:2 Салернитана 1.55 4.3 5.8
окончен Рома 3:1 Фиорентина 1.8 3.75 4.4
окончен Наполи 2:0 Венеция 1.25 6.5 10.5
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