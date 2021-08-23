Делофеу рассказал, как «Удинезе» удалось перевернуть игру с «Ювентусом»

Испанский полузащитник «Удинезе» Херард Делофеу раскрыл секрет успешной игры команды во второй половине встречи с туринским «Ювентусом» в рамках первого тура итальянской Серии А.

«Мы забили два мяча во вторые 45 минут, но в следующем матче нужно играть так же по всей его дистанции. Мы улучшили свою игру, начав высоко прессинговать соперника, думаю, это именно то, что нужно в дуэлях с грандами. Время покажет, на что мы в самом деле способны, каждый должен отдавать на поле всё», - сказал хавбек в интервью DAZN.

«Удинезе» сумел свести матч с туринцами к ничьей 2:2. После первой половины матча команда уступала два гола сопернику.