Моуринью: «Мы играли хорошо в равных составах, но не 11 на 10»

Главный тренер римской «Ромы» Жозе Моуринью поделился мнением об игре своих подопечных в матче первого тура итальянской Серии А против «Фиорентины».

«Это был прекрасный матч, увлекательный, хоть мы и не играли лучшим образом. Мы играли хорошо в равных составах, но не 11 на 10. Потому что именно в большинстве мы потеряли свои сильные стороны. Только после удаления Дзаньоло нам удалось их вернуть», - сказал Моуринью в интервью DAZN.

«Волки» обыграли «фиалок» 3:1. Уже на 17-ой минуте поединка с поля в раздевалку отправился вратарь «Фиорентины» Бартоломей Дранговски, а на 52-й красный свет перед собой увидел полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло.