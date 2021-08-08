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Италия. Серия А

Аллегри подтвердил, что Дибала не отправится с «Ювентусом» на матч Кубка Гампера

08 Августа 2021 • 00:49 Комментировать
Удинезе
...
Ювентус
6.50 3.95 1.55
22.08 19:30
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Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подтвердил то, что аргентинский нападающий команды Пауло Дибала не примет участия в товарищеском поединке с каталонской «Барселоной», который запланирован на завтра.

«Дибалы не будет (на матче с «Барселоной»), я предпочитаю дать ему два дня просто потренироваться. Он присоединился к нам после повреждения только недавно, так что ставить его сразу было бы риском. Мы поговорили, решив, что лучше всего ему будет остаться в Турине», - сказал Аллегри в интервью Sky Sport Italia.

Матч «Барселоны» и «Ювентуса» за Кубок Жоана Гампера, основателя каталонского клуба, состоится 8 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Массимилиано Аллегри Пауло Дибала
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