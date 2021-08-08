Аллегри подтвердил, что Дибала не отправится с «Ювентусом» на матч Кубка Гампера

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подтвердил то, что аргентинский нападающий команды Пауло Дибала не примет участия в товарищеском поединке с каталонской «Барселоной», который запланирован на завтра.

«Дибалы не будет (на матче с «Барселоной»), я предпочитаю дать ему два дня просто потренироваться. Он присоединился к нам после повреждения только недавно, так что ставить его сразу было бы риском. Мы поговорили, решив, что лучше всего ему будет остаться в Турине», - сказал Аллегри в интервью Sky Sport Italia.

Матч «Барселоны» и «Ювентуса» за Кубок Жоана Гампера, основателя каталонского клуба, состоится 8 августа.