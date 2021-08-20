Бекао может перейти в «Торино»

Экс-футболист ЦСКА Бекао является потенциальным кандидатом на усиление состава «Торино» нынешним летом.

«Гранатовые» продолжают заниматься вопросами комплектакции своего состава в преддверии начала кампании 2021/2022. И одной из ключевых проблем туринцев является недостаток квалифицированных игроков обороны. По этой причине селекционеры «Торино» приняли решение присмотреться к кандидатуре Родриго Бекао, нынче выступающего за «Удинезе».

По сведениям источника Goal, данный трансфер может потянуть на 7 миллионов евро.

В прошлом розыгрыше Серии А Бекао был основным футболистом «зебр» и провёл 35 поединков за свой клуб, забив 1 мяч.

Отметим, что «Торино» также проявляет интерес к защитнику «Спартака» Жиго.