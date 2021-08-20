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Италия. Серия А

Бекао может перейти в «Торино»

20 Августа 2021 • 00:21 Комментировать
Торино
...
Аталанта
5.50 4.10 1.60
21.08 21:45
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Экс-футболист ЦСКА Бекао является потенциальным кандидатом на усиление состава «Торино» нынешним летом.

«Гранатовые» продолжают заниматься вопросами комплектакции своего состава в преддверии начала кампании 2021/2022. И одной из ключевых проблем туринцев является недостаток квалифицированных игроков обороны. По этой причине селекционеры «Торино» приняли решение присмотреться к кандидатуре Родриго Бекао, нынче выступающего за «Удинезе».

По сведениям источника Goal, данный трансфер может потянуть на 7 миллионов евро.

В прошлом розыгрыше Серии А Бекао был основным футболистом «зебр» и провёл 35 поединков за свой клуб, забив 1 мяч.

Отметим, что «Торино» также проявляет интерес к защитнику «Спартака» Жиго.

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Торино Родриго Бекао Трансферы футбола - лето 2021
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