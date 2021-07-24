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«Аталанта» лидирует в борьбе за Бога

24 Июля 2021, 17:31,

Команда Джана Пьеро Гасперини является главным претендентом на левого вингера «Сассуоло» Жереми Бога.

Будущий участник Лиги чемпионов от Серии А планирует нынешним летом доукомплектовать состав. Потенциальным новичком «оробичи» является Жереми Бога. Клуб из Бергамо считается основным претендентом на 24-летнего форварда, опережая «Ниццу», «Лион» и «Марсель», о чём сообщает редактор Footmercato Себастьян Денис.

«Нераверди» не прочь выгодно расстаться со своим вингером. За ивуарийского футболиста они требуют 25 миллионов евро отступных.

В прошлом сезоне Бога отличился 4 мячами и 2 голевыми передачами в 28 играх за «Сассуоло» во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Аталанта, Сассуоло, Жереми Бога
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