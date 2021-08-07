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Италия. Серия А

Белотти может перейти в «Рому» или «Аталанту» слухи

07 Августа 2021 • 00:59 Комментировать
Торино
...
Аталанта
21.08 21:45
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Андреа Белотти до сих пор не согласовал новый контракт c «Торино», поэтому туринский клуб хочет продать игрока уже в это трансферное окно, чтобы не потерять футболиста через год бесплатно.

Ранее форвардом, в качестве возможной замены Ромелу Лукаку, интересовался «Интер». Теперь появилась информация, что «Аталанта» и «Рома» также имеют планы на нападающего, об этом сообщает Football Italia.

Запрашиваемая цена составляет 30 миллионов евро, но она может снизиться при обмене какого-нибудь игрока на 27-летнего Белотти.

Андреа в команде c августа 2015 года. За это время он сыграл 228 матчей, забил 105 мячей и отдал 26 голевых передач.


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Рома Торино Аталанта Андреа Белотти Трансферы футбола - лето 2021
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