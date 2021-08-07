Андреа Белотти до сих пор не согласовал новый контракт c «Торино», поэтому туринский клуб хочет продать игрока уже в это трансферное окно, чтобы не потерять футболиста через год бесплатно.

Ранее форвардом, в качестве возможной замены Ромелу Лукаку, интересовался «Интер». Теперь появилась информация, что «Аталанта» и «Рома» также имеют планы на нападающего, об этом сообщает Football Italia.

Запрашиваемая цена составляет 30 миллионов евро, но она может снизиться при обмене какого-нибудь игрока на 27-летнего Белотти.

Андреа в команде c августа 2015 года. За это время он сыграл 228 матчей, забил 105 мячей и отдал 26 голевых передач.