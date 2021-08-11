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Италия. Серия А

Голевая передача Миранчука помогла «Аталанте» выиграть товарищеский матч

11 Августа 2021 • 21:34 Комментировать
Торино
...
Аталанта
5.40 4.20 1.58
21.08 21:45
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Сегодня итальянская «Аталанта» провела товарищескую игру против команды из Серии В - «Алессандрии». В этом матче клуб из Бергамо победил со счётом 7:1.

Алексей Миранчук, который вышел в стартовом составе, отдал голевую передачу на словенского форварда Йосипа Иличича.

Российский футболист стал защищать цвета итальянского клуба c сентября 2020 года. За это время он сыграл 31 матч, в которых забил семь голов и сделал две голевые передачи. Текущий контракт игрока заканчивается в конце июня 2024 года.

Свой первый матч в Серии А «Аталанта» проведёт 21 августа на выезде, против «Торино».


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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Серия А Алексей Миранчук
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