Голевая передача Миранчука помогла «Аталанте» выиграть товарищеский матч

Сегодня итальянская «Аталанта» провела товарищескую игру против команды из Серии В - «Алессандрии». В этом матче клуб из Бергамо победил со счётом 7:1.

Алексей Миранчук, который вышел в стартовом составе, отдал голевую передачу на словенского форварда Йосипа Иличича.

Российский футболист стал защищать цвета итальянского клуба c сентября 2020 года. За это время он сыграл 31 матч, в которых забил семь голов и сделал две голевые передачи. Текущий контракт игрока заканчивается в конце июня 2024 года.

Свой первый матч в Серии А «Аталанта» проведёт 21 августа на выезде, против «Торино».

