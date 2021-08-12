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Италия. Серия А

«Интер» не делал запросов по Сапате слухи

12 Августа 2021 • 21:55 Комментировать
Торино
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Аталанта
5.40 4.30 1.58
21.08 21:45
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После перехода Ромелу Лукаку в лондонский «Челси» за 115 миллионов евро миланский клуб активно ищет замену бельгийскому форварду. Ранее сообщалось, что главной целью «нерадзурри» является игрок «Аталанты» Дуван Сапата.

Однако агент колумбийца говорит, что никаких официальных предложений по поводу его игрока от «Интера» не поступало, об этом сообщает Sky Sport Italia.

Также была информация, что клуб из Бергамо очень заинтересован в уходе 30-летнего футболиста. Текущий контракт нападающего истекает в конце сезона 2022/23 .

В прошлом сезоне он забил 19 голов и отдал 14 передач в 49 матчах.


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Интер Милан Аталанта Дуван Сапата Трансферы футбола - лето 2021
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