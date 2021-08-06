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Италия. Серия А

Демирал: «Я могу стать лучше в «Аталанте»

06 Августа 2021 • 19:03 Комментировать
Торино
...
Аталанта
21.08 21:45
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Новичок «Аталанты» Мерих Демирал поделился впечатлениями от перехода из «Ювентуса».

«Я довольно молод, но уже долго играю в Серии А. Я много слышал о тренировках Джан Пьеро Гасперини (главный тренер «Аталанты» - Прим. ред.) и уверен, что мне это поможет стать лучше. Моя цель - выиграть трофей с моим новым клубом. Я уже выигрывал чемпионат и Кубок Италии с «Ювентусом», но теперь мне хочется сделать это с «Аталантой», - цитирует защитника Football Italia.

Напомним, что «Аталанта» сегодня объявила об аренде защитника «Ювентуса» Мериха Демирала за 2,5 миллионов евро с правом выкупа за 25 млн.

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Ювентус Аталанта Мерих Демирал Трансферы футбола - лето 2021
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