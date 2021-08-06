Демирал: «Я могу стать лучше в «Аталанте»

Новичок «Аталанты» Мерих Демирал поделился впечатлениями от перехода из «Ювентуса».

«Я довольно молод, но уже долго играю в Серии А. Я много слышал о тренировках Джан Пьеро Гасперини (главный тренер «Аталанты» - Прим. ред.) и уверен, что мне это поможет стать лучше. Моя цель - выиграть трофей с моим новым клубом. Я уже выигрывал чемпионат и Кубок Италии с «Ювентусом», но теперь мне хочется сделать это с «Аталантой», - цитирует защитника Football Italia.

Напомним, что «Аталанта» сегодня объявила об аренде защитника «Ювентуса» Мериха Демирала за 2,5 миллионов евро с правом выкупа за 25 млн.