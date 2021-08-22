​Гасперини признал, что «Аталанта» не заслужила победу

«Аталанта» начала чемпионат с победы, вырвав три очка в гостях у «Торино» в компенсированное время. Рулевой бергамасков Джан Пьеро Гасперини после игры был максимально объективным.

«Мы не заслужили победу в этой игре. Очень приятно выиграть такую смертельную схватку, но нам нужно вернуть некоторых игроков в их оптимальную форму, чтобы лучше играть в будущем. Сегодня вечером нам очень повезло. Мы выступили ниже своего уровня. Даже на физическом уровне мы плохо противостояли «Торино» - нас слишком легко отталкивали от мяча», - высказался Гасперини в эфире DAZN.

В следующем туре Серии А «Аталанта» примет «Болонью» 28 августа.