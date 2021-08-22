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Италия. Серия А

​Гасперини признал, что «Аталанта» не заслужила победу

22 Августа 2021 • 00:33 Комментировать
Торино
1:2
Аталанта
окончен
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«Аталанта» начала чемпионат с победы, вырвав три очка в гостях у «Торино» в компенсированное время. Рулевой бергамасков Джан Пьеро Гасперини после игры был максимально объективным.

«Мы не заслужили победу в этой игре. Очень приятно выиграть такую смертельную схватку, но нам нужно вернуть некоторых игроков в их оптимальную форму, чтобы лучше играть в будущем. Сегодня вечером нам очень повезло. Мы выступили ниже своего уровня. Даже на физическом уровне мы плохо противостояли «Торино» - нас слишком легко отталкивали от мяча», - высказался Гасперини в эфире DAZN.  

В следующем туре Серии А «Аталанта» примет «Болонью» 28 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини
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окончен Интер Милан 4:0 Дженоа 1.35 5 9
окончен Эмполи 1:3 Лацио 4.7 3.8 1.75
окончен Торино 1:2 Аталанта 5.5 4.1 1.6
22.08  19:30 Удинезе ... Ювентус 7.5 4 1.5
22.08  19:30 Болонья ... Салернитана 1.65 4.2 5
22.08  21:45 Рома ... Фиорентина 1.75 4 4.5
22.08  21:45 Наполи ... Венеция 1.25 6.5 10.5
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