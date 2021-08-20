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Италия. Серия А

Торсби близок к переходу в «Аталанту» слухи

20 Августа 2021 • 10:12 Комментировать
Торино
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Аталанта
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21.08 21:45
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«Аталанта» находится на завершающей стадии переговоров с «Сампдорией» по поводу будущего трансфера полузащитника Мортена Торсби.

В игроке лично заинтересован наставник команды Джан Пьеро Гасперини, а норвежец выбрал итальянский клуб, несмотря на интерес к его кандидатуры со стороны представителей английской Премьер-лиги.

Сумма потенциального трансфера 25-летнего Торсби составит шесть миллионов евро, об этом свидетельствует местное издание Gazzetta dello Sport. Все детали сделки могут быть улажены уже до конца недели.

В прошлом сезоне норвежский футболист провел за «Сампдорию» 33 матча в Серии А, в которых отметился тремя забитыми голами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Сампдория Серия А Трансферы футбола - лето 2021 Мортен Торсби
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