«Аталанта» сделала запрос по Берарди

Доменико Берарди заинтересовал оного из будущих участников Лиги чемпионов от Серии А – «Аталанту».

Бергамаски ведут поиск новых игроков, которые могли бы усилить их состав перед началом кампании 2021/2022. Одной из требующих усиления линий считается атака. И как извещает Sportitalia, «оробичи» обратились с запросом к «Сассуоло» по новоиспечённому чемпиону Европы – Доменико Берарди.

Отметим, что услуги 26-летнего форварда интересны также другим топовым клубам Европы, в числе которых фигурируют «Боруссия» Дортмунд и «Челси».

Помимо Берарди, ещё одним игроком, которого могут потерять «нераверди» перед началом сезона, является Мануэль Локателли.