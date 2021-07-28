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Италия. Серия А

«Аталанта» сделала запрос по Берарди

28 Июля 2021 • 15:39 Комментировать
Торино
...
Аталанта
21.08 21:45
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Доменико Берарди заинтересовал оного из будущих участников Лиги чемпионов от Серии А – «Аталанту».

Бергамаски ведут поиск новых игроков, которые могли бы усилить их состав перед началом кампании 2021/2022. Одной из требующих усиления линий считается атака. И как извещает Sportitalia, «оробичи» обратились с запросом к «Сассуоло» по новоиспечённому чемпиону Европы – Доменико Берарди.

Отметим, что услуги 26-летнего форварда интересны также другим топовым клубам Европы, в числе которых фигурируют «Боруссия» Дортмунд и «Челси».

Помимо Берарди, ещё одним игроком, которого могут потерять «нераверди» перед началом сезона, является Мануэль Локателли.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Сассуоло Доменико Берарди
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