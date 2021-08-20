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Италия. Серия А

Миранчук вошел в заявку «Аталанты» на матч первого тура Серии А

20 Августа 2021 • 19:36 Комментировать
Торино
...
Аталанта
5.50 4.10 1.60
21.08 21:45
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Стала известна заявка итальянской «Аталанты» на матч первого тура Серии А с «Торино». Игра состоится завтра, 21 августа, в 21:45 по московскому времени. В составе также нашлось место для игрока сборной России Алексей Миранчук.

Напомним, что полузащитник стал игроком «Аталанты» в 2019 году, перейдя из «Локомотива» за 14,5 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 25 матчей в Серии А, в которых он забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Ранее также стало известно, что «Аталанта» рассматривает вариант с приобретением форварда «Зенита» Сердара Азмуна. Сам футболист хочет попробовать свои силы в европейском чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук
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