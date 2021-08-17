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Россия. Премьер-лига

Азмун интересен «Аталанте»

17 Августа 2021 • 20:23 Комментировать
Уфа
...
Зенит
7.20 4.50 1.45
21.08 16:00
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Итальянская «Аталанта» рассматривает вариант с приобретением форварда питерского «Зенита» Сердара Азмуна, сообщает Sport24.

Клуб из Бергамо планирует осуществить сделку следующим летом. Именно тогда заканчивается контракт 26-летнего нападающего с «сине-бело-голубыми». Известно, что сам иранец не намерен продлевать соглашение и хотел бы уехать в Европу в нынешнее трансферное окно. Ранее имя Азмуна связывали с леверкузенским «Байером» и французским «Лионом», однако футболист хотел бы выступать в Италии.

В текущем сезоне нападающий забил четыре мяча в четырех матчах Российской Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Аталанта Сердар Азмун
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