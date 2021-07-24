«Аталанта» готова заплатить за Демирала 30 миллионов

|
24 Июля 2021, 23:19,
|
|
«Аталанта» намерена оформить во время текущего трансферного окна подписание защитника «Ювентуса» Мериха Демирала.
Футболиста национальной сборной Турции связывают с возможным появлением в составе бергамасков. Ожидается, что 23-летний футболист заменит в составе «оробичи» Кристиана Ромеро, пребывающего в шаге от перехода в стан «Тоттенхэма». Подтверждает факт возможной смены клуба турком Николо Скира.
Что касается позиции «Ювентуса», то туринцы хотят заработать на расставании с Демиралом не менее 35-40 миллионов евро.
За два сезона, проведённых в стане «бьянконери», турецкий центрбэк провёл лишь 32 поединка.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
|Теги: Ювентус, Аталанта, Мерих Демирал