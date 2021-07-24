«Аталанта» готова заплатить за Демирала 30 миллионов

«Аталанта» намерена оформить во время текущего трансферного окна подписание защитника «Ювентуса» Мериха Демирала.

Футболиста национальной сборной Турции связывают с возможным появлением в составе бергамасков. Ожидается, что 23-летний футболист заменит в составе «оробичи» Кристиана Ромеро, пребывающего в шаге от перехода в стан «Тоттенхэма». Подтверждает факт возможной смены клуба турком Николо Скира.

Что касается позиции «Ювентуса», то туринцы хотят заработать на расставании с Демиралом не менее 35-40 миллионов евро.

За два сезона, проведённых в стане «бьянконери», турецкий центрбэк провёл лишь 32 поединка.