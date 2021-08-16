Согласно информации журналиста Джанлуиджи Лонгари, «Торино» не собирается делать предложение «Спартаку» по защитнику Самуэлю Жиго, клуб ждёт, что игрок станет свободным агентом. Итальянцы готовятся проявит заинтересованность в Жиго следующим летом или зимой, так как «Спартак» не будет принимать предложение о трансфере сейчас.

Жиго 27 лет, его трансферная стоимость оценивается в 11 млн евро. В текущем сезона француз провел все шесть матчей в составе «Спартака». Всего в составе «красно-белых» Жиго выходил на поле 78 раз и забил 8 голов.

Сергей Румянцев