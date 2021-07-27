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Италия. Серия А

«Барселона» готова навязать конкуренцию «Тоттенхэму» за Ромеро слухи

27 Июля 2021 • 22:47 Комментировать
Торино
...
Аталанта
21.08 21:45
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«Барселона» хочет побороться c «Тоттенхэмом» и подписать Кристиана Ромеро из «Аталанты».

«Шпоры» открыто заявили о своей готовности заполучить игрока сборной Аргентины, предложив 40 миллионов евро, плюс до 10 миллионов евро в виде бонусов. Но цена, которую запросили за игрока, составляет 60 миллионов евро.

Однако Sportitalia сообщила, что «Барселона» некоторое время внимательно следила за ситуацией, и готовится сделать официальную заявку в течение следующих нескольких дней.

Ромеро уже согласовал личные условия со «шпорами», но он определенно не откажется от «Барселоны», тем более что это даст ему возможность воссоединиться со своим партнёром по сборной Аргентины - Лионелем Месси.

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