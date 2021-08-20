​Гасперини: «Иличич хотел уйти, но запросов не было»

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини в преддверии старта сезона Серии А поговорил о будущем Йосипа Иличича.

«Иличич хотел уйти, и мы были открыты к рассмотрению предложения. Казалось, Йосип может уйти со дня на день, но по нему не было запросов.

Если Иличич наберёт форму, он будет играть, иначе и быть не может. Я тренирую его, как и любого другого игрока. Даже если он уйдёт, он должен быть в хорошей форме», - рассказал Гасперини представителям СМИ на пятничной пресс-конференции.

Напомним, что Йосип Иличич играет за «Аталанту» с лета 2017 года после перехода из «Фиорентины».