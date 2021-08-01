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Италия. Серия А

Муссо: «Лига чемпионов – важный шаг вперёд для меня»

01 Августа 2021 • 22:37 Комментировать
Торино
...
Аталанта
21.08 21:45
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Аргентинский вратарь «Аталанты» Хуан Муссо дал первое интервью в роли игрока клуба из Бергамо, в котором рассказал о своих амбициях на новый сезон.

«Я очень ждал момента, когда приеду сюда и начну тренировки, увижу фанатов, о которых хорошо отзываются», - сказал аргентинец в интервью Football Italia.

«Лига чемпионов – важный шаг вперед для меня. Это будет непростой сезон с большим количеством вызовов, но «Аталанта» способна достойно пройти их. Я постараюсь даnь команде всё, что смогу», - добавил голкипер.

Хуан Муссо перешел в «Аталанту» из «Удинезе» в начале июля за сумму в районе 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Аталанта Хуан Муссо
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