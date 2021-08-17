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Италия. Серия А

Последствия травмы Хатебура нарушают планы «Аталанты»

17 Августа 2021 • 22:49 Комментировать
Торино
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Аталанта
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21.08 21:45
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Голландский защитник «Аталанты» Ханс Хатебур неделями ранее получил травму на тренировке. По результатам обследования, игроку потребуется операция, которая выключит его из игры на 2-3 месяца. Это оказывает значительное влияние на планы бергамасского клуба. Об этом сообщает Football Italia.

По данным источника, теперь клубу предстоит выходить на трансферный рынок в поисках замены Хатебуру. Изначально этого не планировалось, хотя клуб и был заинтересован в подписании Давиде Дзаппакосты, в последствии согласовавшего контракт с «Фиорентиной».

Ханс Хатебур выступает за «Аталанту» с 2017 года. Всего в составе команды он провел 123 матча во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Фиорентина Давиде Дзаппакоста Ханс Хатебур Трансферы футбола - лето 2021
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