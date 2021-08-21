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Италия. Серия А

Бекао в ближайшее время станет игроком «Торино» эксклюзив

21 Августа 2021 • 00:49 Комментировать
Торино
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Аталанта
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Источник Евро-Футбол.Ру из окружения бывшего защитника ЦСКА Бекао подтвердил, что «Удинезе» и «Торино» находятся в продвинутых переговорах и вскоре должны закрыть сделку, если не произойдет форс-мажора. При этом, по словам источника, об интересе к Самуэлю Жиго со стороны «Торино» он не знает.  Сделка по Бекао прорабатывается вне зависимости от трансфера Жиго. Именно Бекао считался приоритетным вариантом для «быков», тогда как сделка по Жиго, если она и состоится, будет дополнением к усилению обороны.

В прошлом сезоне Бекао провёл за «Удинезе» 35 матчей в рамках Серии А, забив 1 мяч. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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Удинезе Торино Родриго Бекао Трансферы футбола - лето 2021
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