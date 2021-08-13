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Италия. Серия А

Аллегри: «Аталанта» может выиграть Серию А»

13 Августа 2021 • 19:33 Комментировать
Торино
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Аталанта
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21.08 21:45
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от товарищеского матча против «Аталанты», который состоится завтра, 14 августа.

«Аталанта» - очень сильная команда с отличным тренером. Гасперини проделывает очень хорошую работу. Они играют в яркий футбол и хорошо выступают в Европе. Я думаю, что «Аталанта» является одним из восьми претендентов на титул в этом сезоне», - цитирует Аллегри Football Italia.

Ранее появилась информация, что в «Аталанте» определились с будущим игрока сборной России Алексея Миранчука. Сообщается, что полузащитник не покинет команду этим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Аталанта Массимилиано Аллегри
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