Роналду получил отдых в заключительном товарищеском матче «Ювентуса»

Нападающий Криштиану Роналду пропускает матч основного состава «Ювентуса» с командой U23. Сообщается, что игрок получил отдых от главного тренера тувинцев Массимилиано Аллегри, чтобы получше подготовиться к началу Серии А.

Матч также пропускают новички команды Мануэль Локателли и Кайо Жорже. Отметим, что Пауло Дибала сегодня получил капитанскую повязку.

В эти выходные стартует Серия А. В первом туре туринский клуб сыграет на выезде с «Удинезе». Матч состоится 22 августа в 19:30.

Напомним, что ранее «Ростов» пошутил по поводу нового резервного комплекта формы «Ювентуса».