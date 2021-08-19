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Италия. Серия А

Роналду получил отдых в заключительном товарищеском матче «Ювентуса»

19 Августа 2021 • 19:47 Комментировать
Удинезе
...
Ювентус
7.50 4.00 1.50
22.08 19:30
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Нападающий Криштиану Роналду пропускает матч основного состава «Ювентуса» с командой U23. Сообщается, что игрок получил отдых от главного тренера тувинцев Массимилиано Аллегри, чтобы получше подготовиться к началу Серии А.

Матч также пропускают новички команды Мануэль Локателли и Кайо Жорже. Отметим, что Пауло Дибала сегодня получил капитанскую повязку.

В эти выходные стартует Серия А. В первом туре туринский клуб сыграет на выезде с «Удинезе». Матч состоится 22 августа в 19:30.

Напомним, что ранее «Ростов» пошутил по поводу нового резервного комплекта формы «Ювентуса».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду
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