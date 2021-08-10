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Италия. Серия А

«Ювентус» продлит контракт с Дибалой до 2025 года

10 Августа 2021 • 19:39 Комментировать (1)
Удинезе
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Ювентус
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22.08 19:30
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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала близок к продлению контракта со своим нынешним клубом, передает журналист Николо Скира. Сообщается, что новое соглашение будет действовать до 2025 года.

Руководство туринского клуба встретится с представителями футболиста в среду, 11 августа, чтобы обсудить последние детали сделки. Как сообщает источник, зарплата игрока по новому контракту будет составлять 8,5 миллионов евро. Действующий контракт аргентинца действует до июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич близок к возвращению в туринский клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Пауло Дибала
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
PoliticExpert
10 Августа 2021 в 19:43
Када уже случится это грандиозное для обеих сторон событие?
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