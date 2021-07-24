«Ювентус» представит Аллегри 27 июля

Туринский «Ювентус» запланировал презентацию старого нового главного тренера команды Массимилиано Аллегри на 27 июля. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

На пресс-конференции по случаю представления Аллегри тренером на вопросы журналистов также ответит президент клуба Андреа Аньелли.

Массимилиано Аллегри провел первую каденцию к туринском клубе в период с 2014 по 2019 год. Аллегри выиграл с клубом 11 трофеев, в том числе пять титулов чемпиона Италии подряд.

В прошлой кампании Серии А Ювентусу под руководством Андреа Пирло впервые за много лет не удалось защитить титул чемпиона, который в итоге достался миланскому «Интеру».