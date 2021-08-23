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Италия. Серия А

​«Ограбление начинается»: сестра Роналду высказалась об отменённом голе игрока

23 Августа 2021 • 13:25 Комментировать (2)
Удинезе
2:2
Ювентус
окончен
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В воскресенье «Ювентус» сыграл вничью в гостях у «Удинезе» (2:2). Ближе к завершению поединка Криштиану Роналду расписался в воротах фриульцев, но гол не был засчитан из-за офсайда – часть плеча португальца находилась за линией последнего защитника.

Сестра Роналду по имени Эльма опубликовала в «сториз» на своей страничке в «Инстаграме» стоп-кадр момента с офсайдом.

«Если бы у тебя было моё плечо, ты оказался бы в игре. Нужно сменить размер L на S. Ограбление начинается», - написала Эльма.

Следующий матч «Ювентус» проведёт 28 августа. Соперником туринцев будет «Эмполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Эльма Авейру
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Nashterator
23 Августа 2021 в 14:15
Вроде уже начали трактовать в пользу нападающих.
Ерунда какая-то.
Часть плеча.......
Явно дельтовидная в офсайде была
Cruyff
23 Августа 2021 в 13:43
дурацкие правила вне игры давно пора менять и этим должны заняться в ФИФА, они должны быть если игрок полностью находится с защитником в не одной проекции, а так то кусочек колена или плеча торчит на пол см. разве это вне игры???
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