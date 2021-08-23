​«Ограбление начинается»: сестра Роналду высказалась об отменённом голе игрока

В воскресенье «Ювентус» сыграл вничью в гостях у «Удинезе» (2:2). Ближе к завершению поединка Криштиану Роналду расписался в воротах фриульцев, но гол не был засчитан из-за офсайда – часть плеча португальца находилась за линией последнего защитника.

Сестра Роналду по имени Эльма опубликовала в «сториз» на своей страничке в «Инстаграме» стоп-кадр момента с офсайдом.

«Если бы у тебя было моё плечо, ты оказался бы в игре. Нужно сменить размер L на S. Ограбление начинается», - написала Эльма.

Следующий матч «Ювентус» проведёт 28 августа. Соперником туринцев будет «Эмполи».