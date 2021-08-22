Дибала мог оказаться в «Аталанте»

Технический директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино, который ранее работал на аналогичной должности в «Аталанте», рассказал, что мог подписать нападающего «Ювентуса» Паоло Дибалу в клуб из Бергамо.

«Я был очень близок к подписанию Дибалы в «Аталанту». Позже у него сменились агенты, выросли цены, и так он оказался в «Палермо». Я всегда питал слабость к игре Пауло, и сейчас я уверен, что это будет его год», - цитирует Марино Tuttosport.

Напомним, что Дибала стал игроком «Палермо» в 2012 году, перейдя из аргентинского «Институто» за 12 миллионов евро. В 2015 году он перешёл в «Ювентус» за 40 миллионов евро. Его контракт с туринским клубом действует до июня 2022 года.