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Италия. Серия А

«Ювентус» продлит контракт с Бернардески

17 Августа 2021 • 21:40 Комментировать
Удинезе
...
Ювентус
6.70 4.00 1.53
22.08 19:30
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Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески в скором времени подпишет с клубом новый контракт, сообщает La Gazetta dello Sport.

Футболист изъявляет желание остаться в стане «бьянконери» и готов продлить действующее соглашение, которое истекает следующим летом. Бернардески стал игроком «Ювентуса» в  2017 году, перейдя из «Фиорентины» за 40 миллионов евро. За четыре сезона 27-летний атакующий полузащитник провел 147 матчей и забил 10 голов во всех турнирах, однако твердым игроком основы ему стать по-прежнему не удалось.

Этот сезон Серии А для «Ювентуса» стартует 22 августа гостевым матчем против «Удинезе».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Серия А Федерико Бернардески
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