«Ювентус» продлит контракт с Бернардески

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески в скором времени подпишет с клубом новый контракт, сообщает La Gazetta dello Sport.

Футболист изъявляет желание остаться в стане «бьянконери» и готов продлить действующее соглашение, которое истекает следующим летом. Бернардески стал игроком «Ювентуса» в 2017 году, перейдя из «Фиорентины» за 40 миллионов евро. За четыре сезона 27-летний атакующий полузащитник провел 147 матчей и забил 10 голов во всех турнирах, однако твердым игроком основы ему стать по-прежнему не удалось.

Этот сезон Серии А для «Ювентуса» стартует 22 августа гостевым матчем против «Удинезе».