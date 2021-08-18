Переход Пьянича в «Ювентус» может не состояться

Переход полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича в «Ювентус» может не состояться, пишет Football Espana.

Босниец намерен покинуть каталонский клуб. Того же хочет и руководство. Трансфер футболиста в «Ювентус» очень близок, однако есть одна преграда: итальянцам пока не удалось пристроить Аарона Ремзи в новую команду. Зарплата валлийца составляет 7 миллионов евро в год, поэтому желающих его подписать все ещё не нашлось. «Барселоне» в свою очередь нужно расстаться с Пьяничем, чтобы уже зарегистрировать Серхио Агуэро.

В прошедшем сезоне 31-летний полузащитник провел в составе «сине-гранатовых» 30 матчей и результативными действиями не отметился.