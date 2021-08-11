Итальянский «Ювентус» уже в эту пятницу может заключить сделку c игроком «Сассуоло» Мануэлем Локателли. Скорее всего, туринский клуб заплатит за футболиста около 35 миллионов евро, об этом сообщает Football-Italia.

Переговоры затянулись на несколько месяцев, но было очевидно, что сам опорный полузащитник был склонен к переходу в «старую синьору». Стоит отметить, что он отклонил гораздо более крупные предложения от «Арсенала», как с точки зрения платы за трансфер, в размере 40 миллионов евро плюс бонусы, так и с точки зрения его зарплаты.

Локателли провёл за «чёрно-зелёных» 99 матчей, в которых забил семь мячей и отдал 11 голевых передач.