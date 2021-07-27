В честь сотого гола в футболке итальянского клуба, музей Криштиану Роналду выпустил лимитированную коллекцию футболок с изображением фирменного празднования португальца. Также на них нанесена надпись «100 голов за «Ювентус».
О старте продаж музей объявил у себя на официальной странице в «Инстаграме». Свой сотый гол обладатель пяти «Золотых мячей» забил в мае в ворота «Сассуоло». Для достижения этой цели Криштиану потребовалось три сезона в составе гранда Серии А.
Стоит отметить, что в музее представлено еще много других продуктов, так или иначе связанных с карьерой Роналду. На данный момент на профиль музея подписано уже более полутора миллиона пользователей.
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