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Италия. Серия А

Музей Роналду подготовил лимитированную серию футболок в честь 100-го гола за «Ювентус» фото

27 Июля 2021 • 23:15 Комментировать
Удинезе
...
Ювентус
6.40 4.05 1.55
22.08 19:30
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В честь сотого гола в футболке итальянского клуба, музей Криштиану Роналду выпустил лимитированную коллекцию футболок с изображением фирменного празднования португальца. Также на них нанесена надпись «100 голов за «Ювентус».

О старте продаж музей объявил у себя на официальной странице в «Инстаграме». Свой сотый гол обладатель пяти «Золотых мячей» забил в мае в ворота «Сассуоло». Для достижения этой цели Криштиану потребовалось три сезона в составе гранда Серии А.

Стоит отметить, что в музее представлено еще много других продуктов, так или иначе связанных с карьерой Роналду. На данный момент на профиль музея подписано уже более полутора миллиона пользователей.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду
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